Рыбакова (Свистунова) Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1889 ст.
Дата смерти26.12.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889 ст.
Крещение
25.06.1889 ст.
Архангельская церковь села Аносово (Ермишь) Восприемники: г. Кадома мещанин Иван Степанов Рябицев, с. Аносова женка Анна Александрова священник Григорий Альбицкий
Бракосочетание
11.02.1919
Рождение ребёнка
04.09.1921
Дочь: Маклашина Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Никонорович
Смерть
26.12.1970
Иваново, Иваново, Ивановская область