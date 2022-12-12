Рыбакова (Свистунова) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Свистунова) Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.06.1889 ст.

Дата смерти

26.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889 ст.

Отец: Свистунов Григорий Алексеев

Мать: Свистунова Анастасия Антонова

Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
25.06.1889 ст.
Ермишь, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Архангельская церковь села Аносово (Ермишь) Восприемники: г. Кадома мещанин Иван Степанов Рябицев, с. Аносова женка Анна Александрова священник Григорий Альбицкий
Бракосочетание
11.02.1919

Муж: Рыбаков Сергей Никонорович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1921

Дочь: Маклашина Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Рыбаков Сергей Никонорович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
26.12.1970
Иваново, Иваново, Ивановская область
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