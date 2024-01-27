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Лоскутов Loskutov Никита Минаевич

Место рождения

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Лоскутов Loskutov Минай Семенович

Мать: Лоскутова Екатерина

Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет жил с папой, мамой, бабушкой Федорой и 4 братьями и сестрами родными и тетей Василисой с 3 детьми в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Смерть
Неизвестно
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