Лоскутов Loskutov Никита Минаевич
Место рожденияСаратовская область, Аткарский район, с.Копены
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Саратовская область, Аткарский район, с.Копены
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет жил с папой, мамой, бабушкой Федорой и 4 братьями и сестрами родными и тетей Василисой с 3 детьми в Новосаратовке Елисаветпольской губернии.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Смерть
Неизвестно