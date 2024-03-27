Аймалов Ахмед
Место рожденияг.Самарканд, Узбекистан
Дата рождения1924
Дата смерти31.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Сайфуллин Аймаль
Мать: Сайфуллина Айша
г.Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
10.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аймалова Файзия
Кирсанов, Тамбовская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аймалова Файзия
Смерть
31.08.1955
Самарканд
Похороны
Неизвестно
Самарканд