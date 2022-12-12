Каюпов Ильгиз Закиевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1983
Мать ребёнка: Сафиуллина Закия Харисовна
Рождение ребёнка
22.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафиуллина Закия Харисовна
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан