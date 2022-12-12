Каюпов Ильгиз Закиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюпов Ильгиз Закиевич

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Место рождения

Юмагузино, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Юмагузино, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1983

Сын: Каюпов Айрат Ильгизович

Мать ребёнка: Сафиуллина Закия Харисовна

Рождение ребёнка
22.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина Закия Харисовна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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