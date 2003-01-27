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Федин Валерий Борисович

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Место рождения

249712 Bulatovo, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

19.09.1951

Дата смерти

27.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951

Отец: Федин Борис Степанович

Мать: Федина (Евсеева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2003

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