Федин Валерий Борисович
Место рождения249712 Bulatovo, Kaluga Oblast Russia
Дата рождения19.09.1951
Дата смерти27.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2003