Бухтин Артем Лазаревич
Место рождения
Дата рождения20.08.1916
Дата смерти14.09.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916
Рождение ребёнка
26.06.1944
Сын: Бухтин Владимир Артемович
Мать ребёнка: Бухтина Софья Лазаревна
Рождение ребёнка
07.04.1946
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Куклина Клавдия Артемовна
Мать ребёнка: Бухтина Софья Лазаревна
Рождение ребёнка
05.01.1951
Чугунаш, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.02.1954
Сарыг-Сеп, Каа-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухтина Софья Лазаревна
Смерть
14.09.1997
Сиверка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область