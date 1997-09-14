Бухтин Артем Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухтин Артем Лазаревич

Бухтин Артем Лазаревич

avatar

Место рождения

Баландино, Черкаська область

Дата рождения

20.08.1916

Дата смерти

14.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1916

Отец: Бухтий Лазарь Сергеевич

Мать: Старобор Елена Никифоровна

Баландино, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.06.1944

Сын: Бухтин Владимир Артемович

Мать ребёнка: Бухтина Софья Лазаревна

Краснознаменка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухтина Софья Лазаревна

Краснознаменка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Куклина Клавдия Артемовна

Мать ребёнка: Бухтина Софья Лазаревна

Баландино, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухтина Софья Лазаревна

Чугунаш, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухтина Софья Лазаревна

Сарыг-Сеп, Каа-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтина Софья Лазаревна

Смерть
14.09.1997
Сиверка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close