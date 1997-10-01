Олешкевич Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич Николай Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1914

Дата смерти

01.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1945

Сын: Олешкевич Борис Николаевич

Мать ребёнка: Устюжанина Александра Даниловна

Рождение ребёнка
24.05.1950

Дочь: Базарова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Устюжанина Александра Даниловна

Рождение ребёнка
27.07.1952

Дочь: Олешкевич Нелли Николаевна

Мать ребёнка: Устюжанина Александра Даниловна

Смерть
01.10.1997
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