Олешкевич Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1914
Дата смерти01.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1945
Сын: Олешкевич Борис Николаевич
Мать ребёнка: Устюжанина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
24.05.1950
Дочь: Базарова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Устюжанина Александра Даниловна
Рождение ребёнка
27.07.1952
Дочь: Олешкевич Нелли Николаевна
Мать ребёнка: Устюжанина Александра Даниловна
Смерть
01.10.1997