Ценева Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ценева Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.2012

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2012

Отец: Ценев Михаил Александрович

Мать: Юрьевна Рина

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