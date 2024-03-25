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Литвин Моисей Лейбович

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Место рождения

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1880

Дата смерти

28.03.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Литвин Лейба Меерович

Мать: Литвина Шифра Вульфовна

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Литвин Леонид Моисеевич

Мать ребёнка: Литвина Гитель

Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Литвин Вельвель Владимир Моисеевич

Мать ребёнка: Литвина Гитель

Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: Литвина Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Литвина Гитель

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Литвин Борис Моисеевич

Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна

Рождение ребёнка
20.09.1921

Сын: Литвин Иосиф Моисеевич

Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна

Рождение ребёнка
27.09.1922

Дочь: Литвина Рахиль Моисеевна

Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна

Рождение ребёнка
24.01.1924

Сын: Литвин Залман Моисеевич

Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна

г. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Вероника Залмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Гитель

Смерть
28.03.1927
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