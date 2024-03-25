Литвин Моисей Лейбович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти28.03.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Литвин Лейба Меерович
Мать: Литвина Шифра Вульфовна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Литвина Гитель
Рождение ребёнка
22.07.1912
Сын: Литвин Вельвель Владимир Моисеевич
Мать ребёнка: Литвина Гитель
Рождение ребёнка
14.04.1917
Дочь: Литвина Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Литвина Гитель
Рождение ребёнка
20.05.1920
Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна
Рождение ребёнка
20.09.1921
Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна
Рождение ребёнка
27.09.1922
Дочь: Литвина Рахиль Моисеевна
Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна
Рождение ребёнка
24.01.1924
Мать ребёнка: Литвина Вероника Залмановна
г. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвина Гитель
Смерть
28.03.1927