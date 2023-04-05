Лыкошина (Зыкова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина (Зыкова) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1830 г.р.
1832 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1830

Сын: Лыкошин Иван Александрович

Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович

Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.08.1832

Дочь: Лыкошина Александра Александровна

Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович

Сельцо Никольское, Вяземского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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