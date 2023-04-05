Лыкошина (Зыкова) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1830
Сын: Лыкошин Иван Александрович
Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович
Bely, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
22.08.1832
Дочь: Лыкошина Александра Александровна
Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович
Сельцо Никольское, Вяземского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лыкошин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно