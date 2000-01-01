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Филимон Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Данiилъ Степанов

Мать: Ульяна Алексеева

Бракосочетание
17.02.1850

Жена: Домна Антонова

Рождение ребёнка
01.09.1852

Сын: Семенъ Филимонович

Мать ребёнка: Домна Антонова

Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Сидоръ Филимонович

Мать ребёнка: Домна Антонова

Рождение ребёнка
07.02.1861

Сын: Никифоръ Филимонович

Мать ребёнка: Домна Антонова

Рождение ребёнка
02.12.1863

Дочь: Варвара Филимоновна

Мать ребёнка: Домна Антонова

Рождение ребёнка
05.06.1868

Сын: Тимофей Филимонович

Мать ребёнка: Домна Антонова

Рождение ребёнка
28.10.1871

Сын: Данилов Иван Филимонович

Мать ребёнка: Домна Антонова

Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Ирина Филимоновна

Мать ребёнка: Екатерина Тимофъева

Рождение ребёнка
16.11.1880

Дочь: Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Екатерина Тимофъева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Филимонович

Мать ребёнка: Домна Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Тимофъева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jypiй Филимонович

Мать ребёнка: Домна Антонова

Смерть
Неизвестно
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