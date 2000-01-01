Филимон Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: Данiилъ Степанов
Мать: Ульяна Алексеева
Бракосочетание
17.02.1850
Жена: Домна Антонова
Рождение ребёнка
01.09.1852
Сын: Семенъ Филимонович
Мать ребёнка: Домна Антонова
Рождение ребёнка
01.02.1856
Сын: Сидоръ Филимонович
Мать ребёнка: Домна Антонова
Рождение ребёнка
07.02.1861
Сын: Никифоръ Филимонович
Мать ребёнка: Домна Антонова
Рождение ребёнка
02.12.1863
Дочь: Варвара Филимоновна
Мать ребёнка: Домна Антонова
Рождение ребёнка
05.06.1868
Сын: Тимофей Филимонович
Мать ребёнка: Домна Антонова
Рождение ребёнка
28.10.1871
Мать ребёнка: Домна Антонова
Рождение ребёнка
01.05.1878
Дочь: Ирина Филимоновна
Мать ребёнка: Екатерина Тимофъева
Рождение ребёнка
16.11.1880
Дочь: Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Екатерина Тимофъева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Филимонович
Мать ребёнка: Домна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Тимофъева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Jypiй Филимонович
Мать ребёнка: Домна Антонова
Смерть
Неизвестно