Цыбезова Евдокия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти12.08.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Цыбезов Флор Иванов
Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Цыбезов Карп Иванов
Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
05.04.1869
Сын: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов
Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1895