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Цыбезова Евдокия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

12.08.1895

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Цыбезов Флор Иванов

Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Цыбезов Карп Иванов

Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Цыбезов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.04.1869

Сын: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов

Отец ребёнка: Цыбезов Иван Филиппов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбезов Иван Филиппов

Смерть
12.08.1895
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