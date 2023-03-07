Кудрявцева Мариамна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Мариамна Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кудрявцев Павел Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кудрявцев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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