Нефёдова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нефёдов Василий Иванович

Смерть
1981
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