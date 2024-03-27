Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залилов(Габдулзалилов) Багау (Багаветдин) Каримович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залилов (Габдулзалилов) Сахаутдин Галяувич (Галяутдинович)
Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)
Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Залилов (Габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)
Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна
Рождение ребёнка
15.09.1907
Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно