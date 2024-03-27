Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилов (Габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залилов(Габдулзалилов) Багау (Багаветдин) Каримович

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залилов (Габдулзалилов) Сахаутдин Галяувич (Галяутдинович)

Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Хусаинова (Залилова (Габдулзалилова)) Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Залилов (Габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)

Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Залилов Мазит Галяувич

Мать ребёнка: Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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