Сологубова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сологубов Александр Викторович
Рождение ребёнка
?.10.2009
Дочь: Сологубова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Сологубов Александр Викторович