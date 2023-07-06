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Сологубова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1975

Отец: Хайтин Михаил Борисович

Мать: Галкина (Цывина) Любовь Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сологубов Александр Викторович

Рождение ребёнка
05.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сологубов Александр Викторович

Рождение ребёнка
?.10.2009

Дочь: Сологубова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Сологубов Александр Викторович

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