Павличенко Анна Тимофеевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1885
Дочь: (Павличенко) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Шаповал (Павличенко) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно