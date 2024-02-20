Павличенко Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавличенко Анна Тимофеевна

Павличенко Анна Тимофеевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павличенко Григорий Павлович

Рождение ребёнка
15.01.1885

Дочь: (Павличенко) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шаповал (Павличенко) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.