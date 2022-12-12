Прохоров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1921
Сын: Прохоров Сергей
Мать ребёнка: не указана
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно