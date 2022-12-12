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Зверев Александр Сергеевич

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Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Зверев Сергей Егорович

Мать: Федина Мария Фёдоровна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1987
Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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