Брожовская (Коган) Любовь Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брожовская (Коган) Любовь Абрамовна

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Место рождения

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

15.05.1908

Дата смерти

24.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабиновичи, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Звягина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович

Родилась в г.Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брожовский Павел Маркович

Смерть
24.05.1991
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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