Брожовская (Коган) Любовь Абрамовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1908
Дата смерти24.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: Звягина Тамара Павловна
Отец ребёнка: Брожовский Павел Маркович
Родилась в г.Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1991
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область