Красновидова Раиса Виссарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Виссарион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева (Красновидова) Фаина Федоровна
Отец ребёнка: Красновидов Федор Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Добронравова (Красновидова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Красновидов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1872
Сын: Красновидов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Красновидов Федор Михайлович
Смерть
1922