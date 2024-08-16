Красновидова Раиса Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красновидова Раиса Виссарионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Виссарион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева (Красновидова) Фаина Федоровна

Отец ребёнка: Красновидов Федор Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Добронравова (Красновидова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Красновидов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1872

Сын: Красновидов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Красновидов Федор Михайлович

Смерть
1922

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