Кваченков Федор Леонтьев
Место рождения
Дата рождения04.09.1895 ст.
Дата смерти07.11.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1895 ст.
Крещение
09.09.1895 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники: Гавриил Иванов Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1897 ст.
Похороны
08.11.1897 ст.