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Кваченков Федор Леонтьев

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

04.09.1895 ст.

Дата смерти

07.11.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1895 ст.

Отец: Кваченков Леонтий Иванов

Мать: Кваченкова Александра Петрова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
09.09.1895 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемники: Гавриил Иванов Кваченков
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
07.11.1897 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Похороны
08.11.1897 ст.
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