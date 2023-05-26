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Китаевский Иосиф Петрович

Место рождения

мыза Каменица

Дата рождения

09.09.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1865

Отец: Китаевский Пётр Павлович

Мать: Китаевская (Гродзкая) Альбертина Цыприяновна

"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-9PCF : 5 January 2023), Петр Китаевский in entry for Юзеф Китаевский, 1865.
Бракосочетание
27.10.1891

Жена: Китаевская (Пржилуцкая) Людвига Иосифовна

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
"Беларусь, Минск Метрические Книги, 1700-1965", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VS2-M6BM : 21 February 2023), Петр Китаевский in entry for Иосиф Китаевский, 1891.

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