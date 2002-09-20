Карташов Владимир Юрьевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1958
Дата смерти20.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1988
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Заокский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.2002
Кардамонское ущелье, Северная Осетия