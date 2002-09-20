Карташов Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташов Владимир Юрьевич

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

20.06.1958

Дата смерти

20.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1988
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1988
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Заокский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
20.09.2002
Кардамонское ущелье, Северная Осетия
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