Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1901
Дочь: (Тампио) Анна Карловна (Гавриловна)
Отец ребёнка: Тампио Карл (Гаврил) Карлович (Гаврилович)
Ростани, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно