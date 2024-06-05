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Прасковья Ефимовна

Место рождения

Пиксимово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиксимово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тампио Карл (Гаврил) Карлович (Гаврилович)

Рождение ребёнка
?.12.1901

Дочь: (Тампио) Анна Карловна (Гавриловна)

Отец ребёнка: Тампио Карл (Гаврил) Карлович (Гаврилович)

Ростани, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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