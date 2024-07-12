Базылевич Софон /Сафон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базылевич Александр Софонович
Мать ребёнка: Базылевич Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базылевич Василий Софонович
Мать ребёнка: Базылевич Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базылевич Андрей Софонович
Мать ребёнка: Базылевич Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базылевич Дарья Софоновна
Мать ребёнка: Базылевич Дарья
Рождение ребёнка
23.12.1905
Сын: Базылевич Николай Софонович
Мать ребёнка: Базылевич Дарья
д. Логуново, Лайкинского с/с
Смерть
Неизвестно