Базылевич Софон /Сафон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБазылевич Софон /Сафон

Базылевич Софон /Сафон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базылевич Александр Софонович

Мать ребёнка: Базылевич Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базылевич Василий Софонович

Мать ребёнка: Базылевич Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базылевич Андрей Софонович

Мать ребёнка: Базылевич Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базылевич Дарья Софоновна

Мать ребёнка: Базылевич Дарья

Рождение ребёнка
23.12.1905

Сын: Базылевич Николай Софонович

Мать ребёнка: Базылевич Дарья

д. Логуново, Лайкинского с/с
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.