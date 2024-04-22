Андреян Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреян Леонтьевич

Место рождения

Нередищи

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Леонтий Иванович

Мать: Василиса Никитична

Рождение ребёнка
1851

Сын: Герасим Андреянович

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Катерина Андреяновна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Симон Андреянович

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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