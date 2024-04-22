Андреян Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Леонтий Иванович
Мать: Василиса Никитична
Рождение ребёнка
1851
Сын: Герасим Андреянович
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Катерина Андреяновна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Симон Андреянович
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно