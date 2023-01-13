Будник (Сладкова) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник (Сладкова) Клавдия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

13.01.2023

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Сладков Андрей Лаврентьевич

Мать: Сладкова (Шамина) Соломонида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.01.2023
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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