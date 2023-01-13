Будник (Сладкова) Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти13.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.01.2023
Салават, город Салават, Республика Башкортостан