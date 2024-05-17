Мать УСТИНЬИ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать УСТИНЬИ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кузнецов Егор Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор

Смерть
Неизвестно

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