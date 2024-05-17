Мать УСТИНЬИ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Кузнецов Федор
Смерть
Неизвестно