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Анна Прокопьевна

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Васильченко Данило Прокопьевич

Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Васильченко Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Васильченко Василиса Прокопьевна

Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Васильченко Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Васильченко Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Васильченко Семён Прокопьевич

Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Прокопий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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