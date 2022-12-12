Анна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Васильченко Данило Прокопьевич
Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Васильченко Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Васильченко Василиса Прокопьевна
Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Васильченко Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Васильченко Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Васильченко Семён Прокопьевич
Отец ребёнка: Васильченко Прокопий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно