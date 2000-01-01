Петрашев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В документе Петрошев. Братковская волость Никольского уезда Вологодской губернии РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 58277. л. 61 об-62
Военная служба
14.10.1914 ст.
Контузия, отправлен в лазарет: РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 58277. л. 61 об-62
Смерть
Неизвестно