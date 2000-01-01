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Петрашев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

В документе Петрошев. Братковская волость Никольского уезда Вологодской губернии РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 58277. л. 61 об-62
Военная служба
14.10.1914 ст.
Контузия, отправлен в лазарет: РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 58277. л. 61 об-62
Смерть
Неизвестно
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