Кутейников Клим Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутейников Прохор Трифонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кутейников Варлам Климович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Кутейников Григорий Климович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область