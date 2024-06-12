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Кутейников Клим Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутейников Прохор Трифонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кутейников Варлам Климович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Кутейников Григорий Климович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

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