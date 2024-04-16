Покрышкина (Продовикова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Продовиков Андрей Александрович
Мать: Продовикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Смерть
Неизвестно