Дорохин Моисей Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1953
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Дорохин (dorohin) Парамон Александров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Дорохина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дорохин Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Дорохина Марфа Васильевна
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Смерть
1953
Киан-Подгорный