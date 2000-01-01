Дорохин Моисей Парамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Моисей Парамонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Дорохин (dorohin) Парамон Александров

Мать: ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Дорохин Никита Моисеевич

Мать ребёнка: Дорохина Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дорохин Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Дорохина Марфа Васильевна

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Смерть
1953
Киан-Подгорный
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