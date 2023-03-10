Григорий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Петр Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Матрена Ильина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Аким Григорьев
Мать ребёнка: Матрена Ильина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ефим Григорьев
Мать ребёнка: Матрена Ильина
Смерть
Неизвестно