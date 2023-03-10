Григорий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Ильина

Рождение ребёнка
1780

Сын: Аким Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Ильина

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ефим Григорьев

Мать ребёнка: Матрена Ильина

Смерть
Неизвестно
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