Вьялкин Федор Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
02.06.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Матрона Григорьевна
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно