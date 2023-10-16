Вьялкин Федор Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкин Федор Корнилович

Вьялкин Федор Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Вьялкин Корнилий Герасимович

Мать: Вьялкина Елена Прокопьевна

Бракосочетание
02.06.1880

Жена: Вьялкина Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Матрона Григорьевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close