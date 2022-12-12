Конюхова (Чирвонник) Варвара (Семеновна, Степановна)
Место рождения?Вилькомирский уезд Талтаголь
Дата рождения1826
Дата смерти27.11.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
?Вилькомирский уезд Талтаголь
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Андрющенко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шумкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
03.02.1864
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
01.11.1866
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
22.04.1869
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
01.09.1872
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конюхов Дементий Иванович
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конюхов Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1883
Причина смерти: от опухоли