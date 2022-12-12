Конюхова (Чирвонник) Варвара (Семеновна, Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхова (Чирвонник) Варвара (Семеновна, Степановна)

Конюхова (Чирвонник) Варвара (Семеновна, Степановна)

avatar

Место рождения

?Вилькомирский уезд Талтаголь

Дата рождения

1826

Дата смерти

27.11.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Чирвонник Самсон Семенов

Мать: Чирвонник Анна Никифорова

?Вилькомирский уезд Талтаголь
Рождение ребёнка
1852

Сын: Конюхов Максим Иванович

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Андрющенко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шумкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
03.02.1864

Сын: Конюхов Семен Иванович

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
01.11.1866

Сын: Конюхов Демьян Иванович

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
22.04.1869

Сын: Конюхов Федор Иванович

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
01.09.1872

Сын: Конюхов(рысов) Михаил

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюхов Дементий Иванович

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюхов Никита Иванович

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюхов Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов(рысов) Иван (Георгиевич)

Смерть
27.11.1883
Причина смерти: от опухоли
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close