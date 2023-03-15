Кондаурова (Удалова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондауров Михаил
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондауров Михаил