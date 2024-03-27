Осипов Милитей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Милитей Тимофеевич

Осипов Милитей Тимофеевич

Место рождения

с. Кунича, Флорештский район

Дата рождения

19.02.1914

Дата смерти

17.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1914

Отец: Осипов Тимофей

Мать: Елена Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.12.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.