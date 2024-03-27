Осипов Милитей Тимофеевич
Место рожденияс. Кунича, Флорештский район
Дата рождения19.02.1914
Дата смерти17.12.1991
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1914
Отец: Осипов Тимофей
Мать: Елена Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.12.1991