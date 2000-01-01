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Долин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Долин Михаил Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1906

Жена: Матрона Трофимовна

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
14.02.1907

Сын: Долин Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Матрона Трофимовна

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
14.02.1907

Сын: Долин Димитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Матрона Трофимовна

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Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906
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