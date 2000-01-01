Долин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Долин Михаил Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1906
Жена: Матрона Трофимовна
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
14.02.1907
Мать ребёнка: Матрона Трофимовна
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
14.02.1907
Сын: Долин Димитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Матрона Трофимовна
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Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906