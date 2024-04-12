Гаврила Федоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Степанов
Мать: Акилина Артемова
Бракосочетание
Около 1790
Жена: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Андреян Гаврилов
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Лукерья Гаврилова
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матрена Гаврилова
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Елена Гаврилова
Мать ребёнка: Устинья Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834