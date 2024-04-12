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Гаврила Федоров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

1751 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Степанов

Мать: Акилина Артемова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Андреян Гаврилов

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Лукерья Гаврилова

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матрена Гаврилова

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Елена Гаврилова

Мать ребёнка: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1834
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