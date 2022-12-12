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Попова (Хлебникова) Марина Александровна
Попова (Хлебникова) Марина Александровна
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Место рождения
Полевской
, Полевской, Свердловская область
Дата рождения
17.07.1956
Пол
Женский
Отец
Хлебников Александр Фёдорович
Около 1934 г.р.
Мать
Хлебникова (Сергеева) Раиса Сергеевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1956
Отец:
Хлебников Александр Фёдорович
Мать:
Хлебникова Раиса Сергеевна
Полевской
, Полевской, Свердловская область
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