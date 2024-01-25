Куртыгина (Дубынина) Людмила
Место рожденияг. Братск
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Константинович
г.Братск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно