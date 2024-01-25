Куртыгина (Дубынина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгина (Дубынина) Людмила

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Место рождения

г. Братск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Братск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Константинович

г.Братск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куртыгин Михаил Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртыгин Михаил Константинович

Место жительства
Неизвестно
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