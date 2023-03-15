Бунтин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бунтин Павел
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бунтин Герасим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бунтин Яков
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно