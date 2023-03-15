Бунтин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтин Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бунтин Павел

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бунтин Герасим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бунтин Яков

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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