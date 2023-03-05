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без фамилии Петр Карпович
без фамилии Петр Карпович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1807
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Карп Карпович
После 1768 г.р.
Мать
(Без Фамилии) Анна Тимофеевна
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807
Отец:
Карп Карпович
Мать:
Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
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