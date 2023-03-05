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без фамилии Петр Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1768 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807

Отец: Карп Карпович

Мать: Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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