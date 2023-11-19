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Федор Осипович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
08.02.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 08.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Петр Осипович Суховеркова крестьянская девица Нинила Тимофеевна по жениху Апухлиц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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