Маурин Никанор Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаурин Никанор Ермолаев

Маурин Никанор Ермолаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маурина Агриппина Иоаннова

Место жительства
Неизвестно
Шишинер, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Маурин Тимофей Никаноров

Мать ребёнка: Маурина Агриппина Иоаннова

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.