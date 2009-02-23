Смиренномудренский Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиренномудренский Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1974

Дата смерти

23.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1974

Отец: Смиренномудренский Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2009
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