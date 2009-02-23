Смиренномудренский Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1974
Дата смерти23.02.2009
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1974
Отец: Смиренномудренский Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2009