Клевакина Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Клевакина Аф Алексеевна
Отец ребёнка: Клевакин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Клевакина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Клевакин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Клевакин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно