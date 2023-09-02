Клевакина Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина Параскева Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Клевакина Аф Алексеевна

Отец ребёнка: Клевакин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Клевакина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Клевакин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Клевакин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Клевакин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевакин Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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