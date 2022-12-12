Кувардин Феодосий(Федор) Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кувардин Евдоким Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1793
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кувардин Яков Феодосьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кувардин Митрофан Феодосьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Попова Екатерина Феодосьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кувардин Леонтий Феодосьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кувардина Анна Феодосьевна
Мать ребёнка: не указана