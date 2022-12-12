Кувардин Феодосий(Федор) Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувардин Феодосий(Федор) Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кувардин Евдоким Лукьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1793

Жена: Кувардина Прасковья Андреевна

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кувардин Яков Феодосьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кувардин Митрофан Феодосьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Попова Екатерина Феодосьевна

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кувардин Леонтий Феодосьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1808
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кувардина Анна Феодосьевна

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
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